Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, 8 şüpheli hakkında:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ,

Kabul etmek veya bulundurmak ,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ,

Kullanılmasına yer ve imkân sağlamak

suçlarından gözaltı kararı verildi.

Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı

Gözaltı kararı kapsamında, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu 8 kişi, dün akşam saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheliler Adli Tıp Kurumu’nda

Gözaltındaki Ersoy ve diğer şüpheliler, bugün soruşturma prosedürü gereği Adli Tıp Kurumu’na sağlık kontrolü için sevk edildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü belirtildi.