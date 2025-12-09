Timora Sanat Galerisi ev sahipliğinde kıymetli sanatçı Vedat Örs'ün "Figürler" İsimli Sola Sergisi sanat aşığı ziyaretçileriyle bir araya geldi. Etkinlik 07-13 Aralık tarihleri arasında ziyaretçiye açık olacak olup, toplamda sanatçıya ait 72 adet eser bulunmaktadır.

Sanatçı Örs'ün eserlerinde, bolca kadın figürlerine yer verdiği ve insanın sürekli yeniden kurma serüveninin çağdaş yansımaları vurgularken, eserlerde yaratımın, biçimin ,boşluğun ve geçmişle şimdi arasındaki diyalektiğin halleri görülür.

Timora Sanat Galerisi'nde gerçekleşen etkinliğe katılım oldukça yoğun olurken, eserleri ilgi büyüktü.

"Doğu ve Batı Felsefelerinden etkilenmiştir"

Açılış konuşmasını Timora Sanat Galeri Yöneticisi ve Küratör Berna Demirhan'ın ifadeleri şöyle: Sanatçı Vedat Örs'ün eserlerinde daha çok insan figürleri ve Anatoli üzerine çalışmalar yaptığını görüyoruz. Teknik olarak eserlerinde, zift ve füzen tekniği kullandığını derici kağıdı üzerine eserlerini oluşturduğunu görüyoruz. Konum olarak ise çok daha eski ve kadim Anadolu Kültüründen etkilendiğini, ana fikir olarak oradan yola çıktığını söyleyebilirim. Anadolu Tanrıça Figürleri, Kibereve Anadolu'da iz bırakmış ana figürler üzerine çalışmaktadır. Bunun üzerine Doğu ve Batı Felsefesinden etkilenerek eserlerini şekillendirmiştir." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından sanatçı Örs'ün eşsiz eserleri üzerine sohbet edilerek, programa son verildi.

Sanatçı Vedat Örs Kimdir?

Vedat Örs, 1961 yılında Uşak’ta dünyaya geldi. 1984’te Ankara Üniversitesi’nden mezun olan sanatçı, çocukluk yıllarından itibaren sanata ilgi duymasına rağmen resim çalışmalarına profesyonel olarak 1988 yılında yöneldi ve bu alanda kendini yetiştirdi. İlk kişisel sergisini 1991 yılında Akbank Farabi Sanat Galerisi’nde açtı.

Zaman içerisinde Ankara, İstanbul, Mersin ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok kentinde kişisel sergiler gerçekleştiren Örs, çok sayıda karma sergide de yer aldı. 1998 yılında Adana Çimento Resim Yarışması’nda mansiyon ödülü kazandı. 2003-2006 yılları arasında ise sanat üretimini Paris’teki atölyesinde sürdürdü.

Türkiye’deki çalışmalarını aktif biçimde sürdüren ressam, New York, Paris ve Prag gibi uluslararası sanat merkezlerinde de sergiler açtı. Summart organizasyonu kapsamında Moldova ve Pensilvanya’da düzenlenen uluslararası atölye çalışmalarına katıldı. Artemis Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Başkanlığı görevini yürüten sanatçı, halen İstanbul’da üretimlerine devam etmektedir.

Örs’ün eserlerinde, primitif özellikler taşıyan soyutlanmış insan figürleri ön plandadır. Sanatçı, çalışmalarında gizem unsurunu bilinçli bir tercih olarak koruyarak izleyiciyi aktif biçimde düşünmeye davet eder.