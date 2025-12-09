Projenin hem NBA hem de FIBA Merkez Kurulu’nun onay süreçlerinden geçmesi gerektiğini hatırlatan Zagklis, şu ifadeleri kullandı:

“NBA Avrupa projesi konusunda hiçbir şüphem yok. Gerekli onayları almamız gerekiyor ancak Ekim 2027’nin son derece gerçekçi bir hedef olduğuna inanıyorum. Doha 2027 Dünya Kupası’nın kapanışının ardından Avrupa basketbolunda yeni bir dönemin kapısı açılacak.”

Zagklis, bu yapının yalnızca üst seviye ligden ibaret olmadığını, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ile birlikte oluşturulacak eleme sistemi sayesinde Avrupa’nın en üst ligine takım çıkarılabileceğini ifade etti.

“Bu bir NBA organizasyonu değil, FIBA da işin içinde”

Yeni ligin “NBA projesi” olarak tanımlanmasına karşı çıkan Zagklis, projenin ortak bir yapı olduğunun altını çizdi:

“Bu tamamen NBA'e ait bir organizasyon olmayacak. FIBA da bu yapının aktif bir parçası olacak. NBA’den uzmanlar sürece katkı verecek ancak organizasyon yürütme rolü FIBA’nın temel görevlerinden biridir. FIBA, 1950’lerden bu yana kulüp organizasyonları düzenleyen bir kurumdur.”

Avrupa Ligi ile ilişkiler gelişiyor

Avrupa Ligi’nin çatı şirketi ECA ile görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Zagklis, milli takım pencereleri ile EuroLeague fikstürünün çakışmamasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi:

“Tamamen memnun olmasak da bu ileriye dönük atılmış bir adımdır. Yıllardır yaşanan kopukluğu onardık, kulüplerle bağlarımızı yeniden güçlendirdik.”

Zagklis ayrıca Avrupa Ligi Üst Yöneticisi Paulius Motejunas ile kurduğu uyumlu çalışma ilişkisinin de süreci hızlandırdığını aktardı.

“Yeni bir bölünme riski görmüyorum”

Olası bölünme tartışmalarına da değinen Zagklis, mevcut yapının zaten parçalı olduğunu vurguladı:

“Zaten bölünmüş durumdayız, dolayısıyla yeni bir bölünme riski görmüyorum. Basketbolun tek çatı altında toplanması gerekiyor ve bu çatı FIBA’dır. Kimsenin tekelini korumak zorunda değiliz.”

Zagklis, FIBA’nın yıllardır daha basit ve bütünleşik bir turnuva yapısı için mücadele ettiğini, bu süreçte açılan davalara rağmen doğru yönde ilerlediklerini ifade etti.