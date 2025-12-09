Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ersoy’un, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ya da kullanılmasına yer ve imkân sağlamak” suçlamalarıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ifadeye götürüldüğü belirtildi.

8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde toplam 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mehmet Akif Ersoy’un yanı sıra 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer şüphelilere yönelik işlemlerin sürdüğü aktarıldı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin gelişmelerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.