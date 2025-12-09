Sosyal Demokrasi Derneği tarafından ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ kapsamında düzenlenen ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. 2025 Yılı İnsan Hakları Onur Ödülü’ne layık görülen Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasının ardından söz alan Özel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Sivil darbe mekaniği işliyor”

Özel, iktidarın uzun süredir Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir yıpratma ve baskı süreci yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“20 yıl öncesine uzanan, özel hayata ve komşuluk ilişkilerine dair saldırılar bir haysiyet cellatlığının işaretlerini gösteriyordu. Bürokratların tehdit içeren sorgulara alınmasıyla nereye varılmak istendiğini gördük. Bugünün iktidarının yarının iktidarına darbe girişimine tanıklık ediyoruz.”

“Evde oturarak bu iş olmaz”

CHP lideri, ülkede tarihin en zor dönemlerinden birinin yaşandığını vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulundu:

“Evde oturarak, partide oturarak bu iş başarılamaz. Eğer haksızlık yapıldığını düşünüyor ve ‘Ekrem Başkan çıkmalı’ diyorsanız, önce siz evden çıkacaksınız. Meşru meydanlarda kalabalık olmaya davet ediyoruz.”

“Bizi seven arkamızdan gelsin”

Konuşmasının sonunda örgüte ve seçmene birlik mesajı veren Özel şu ifadeleri kullandı:

“Bir gün bu mücadele kazanıldığında demokrasi madalyasını hak edenlerden mi olacaksınız, yoksa ‘Pijamayla evde oturuyordu’ diye andıklarımızdan mı? Sözle sevme dönemi bitti. Kimse beni öyle sevmesin. Bizi seven arkamızdan gelsin.”

Özel, kalabalıkların artması ve demokratik direnişin büyümesinin önemine dikkat çekerek, “10 bin kişi başka, 100 bin kişi başka, 1 milyon kişi bambaşka bir güç demektir” dedi.