Abbas SATIR

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl'ün başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçeleri görüşüldü. Bütçe üzerinde grubu bulunan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getirdi.

Eleştirilere ilk olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıt verdi. Bakan Tunç’un “Yargı bağımsızdır.” sözleri üzerine CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, “Neresi bağımsız?” diyerek tepki gösterdi. DEM Partili milletvekillerinin ise sessiz kaldığı görüldü.

“Suriye’nin istikrarı”

Daha sonra söz alan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bakanlığıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Suriye konusuna geniş yer veren Bakan Fidan, “10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum. Huzur içinde yaşanan bir Suriye’yi destekliyoruz. SDG'nin 10 Mart Mutabakatı’na uyması elzemdir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca, 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, “Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü.” dedi.