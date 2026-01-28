2026 FIFA Dünya Kupası için mart ayında oynanacak play-off maçlarını değerlendiren Mert Günok, rakipten bağımsız olarak kendi oyunlarını sahaya yansıttıkları sürece başarıya ulaşacaklarına inandığını söyledi.

“Grup maçlarını çok başarılı geçtik. Sadece talihsiz bir İspanya maçımız oldu. Önümüzde iki maç var. Kendi gücümüzü sahaya koyarsak rakibin kim olduğu önemli değil. İnşallah Dünya Kupası’na katılacağız.”

Play-off’un ikinci maçının deplasmanda oynanacak olmasına da değinen Günok, bunun bir dezavantaj olmadığını vurguladı.

“Bu jenerasyonun Dünya Kupası’na gitmemesi için bir sebep yok”

Milli takımın 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirecek güce sahip olduğunu belirten deneyimli kaleci, kadronun kalitesine dikkat çekti.

“Gerçekten çok iyi bir jenerasyon ve çok iyi bir hocaya sahibiz. Bu hasrete son vermemek için hiçbir sebep yok. Kariyerimin son yıllarında Dünya Kupası’nda oynamak en büyük hedefim.”

“Montella bizim için büyük bir şans”

Teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da övgü dolu sözler kullanan Günok, netlik ve disiplin vurgusu yaptı.

“Hocamız ne istediğini çok net söylüyor. Rakibe göre taktik belirliyor ve bunu antrenmanlarda çalışıyoruz. Özellikle genç oyuncular için bu çok önemli. Montella’nın şu anda bizimle olması büyük bir şans.”

EURO 2024 ve Avusturya maçındaki unutulmaz kurtarış

EURO 2024’te Avusturya maçında yaptığı son saniye kurtarışı kariyerinin en önemlisi olarak tanımlayan Mert Günok, o anı şöyle anlattı:

“Bütün kariyerim boyunca yaptığım en önemli kurtarıştı. İlk defa bir kurtarıştan sonra bu kadar büyük bir reaksiyon verdim. O an benim için bir patlama anıydı.”

“Ahtapot musun, örümcek misin?” anlatımının özellikle çocuklar arasında çok sevildiğini söyleyen Günok, bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

“Milli takım artık bir turnuva takımı olabilir”

Uzun süredir aynı oyuncu grubuyla oynanmasının önemli bir avantaj olduğuna dikkat çeken tecrübeli kaleci, milli takım kültürünün oluştuğunu vurguladı.

“Hep aynı oyuncularla oynamak, saha içinde plansız gibi görünen ama aslında planlı hareketleri mümkün kılıyor. Bundan sonra bir turnuva takımı olarak anılmamamız için hiçbir sebep yok.”

Aile, kariyer ve kırılma anları

Futbola 9 yaşında Fenerbahçe altyapısında başlayan Mert Günok, kariyerindeki zorlukları ve kırılma noktalarını da anlattı. Ön çapraz bağ sakatlığı, kulüp değişimleri ve yedek kaldığı dönemlerde hiç pes etmediğini belirtti.

“Zorluklarla, bazen haksızlıklarla mücadele ettim ama hiçbir zaman yılmadım. Karakterim hep böyleydi.”

Ailesinde futbolcu genlerinin baskın olduğunu söyleyen Günok, babası ve dedesinin de futbolcu olduğunu hatırlattı.

“2002’de hatırlayamadıklarımı 2026’da yaşamak istiyorum”

Son olarak 2002 Dünya Kupası’na değinen Mert Günok, çocukluk anılarının silik olduğunu ancak yeni bir tarih yazmak istediğini ifade etti.

“2002’yi tam hatırlayamıyorum. Önümüzdeki Dünya Kupası’nda o anıları kendim yazmak istiyorum. Yıllardır hayalini kurduğum turnuva bu.”

Taraftara çağrı

Play-off maçları öncesinde Türk taraftarlara da seslenen deneyimli kaleci, destek çağrısı yaptı:

“Özellikle iç sahada oynayacağımız ilk maçta son dakikaya kadar desteğe ihtiyacımız var. Hep birlikte Türk halkını Dünya Kupası’na giderek mutlu etmek istiyoruz.”