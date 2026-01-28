Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yayımlanan röportajında İran ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, İran’a saldırının yanlış olduğunu ve savaşı yeniden başlatmanın bölgeye zarar vereceğini vurguladı.

Fidan, röportajda şunları söyledi:

“İran’a saldırmak yanlıştır. Savaşı yeniden başlatmak yanlıştır. Siz (müzakereye) başladığınızda, İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakere etmeye hazır.”

Bakan, ABD’ye tavsiyesi olarak İran ile müzakerelerde dosyaların tek tek kapatılması gerektiğini belirtti:

“Amerikalılara her zaman tavsiyem şu oldu: İran’la dosyaları tek tek kapatın, nükleer ile başlayın, kapatın, sonra diğerlerine geçin. Hepsini bir bütün içinde sunarsanız, İranlı dostlarımızın hazmetmesi çok zor olur ve liderliğe anlatmak da güçleşir.”

Fidan ayrıca, İran’ın bölgesel konumuna değinerek, ülkenin mevcut kapasite ve kabiliyetleriyle stratejik bir rol üstlenebileceğini ifade etti. İki ay önce İran’da bulunduğunu hatırlatan Bakan, bölge ülkeleriyle işbirliğinin önemine dikkat çekti:

“Bölge ülkeleri tarafından nasıl takip edildiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ulus devletler sistemi içinde ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve diğer farklılıklara rağmen, bölgemizde birlikte çalışmayı bilmek zorundayız.”

Bakan Fidan’ın açıklamaları, özellikle İran nükleer programı, Orta Doğu güvenliği, Türkiye-İran ilişkileri ve bölgesel diplomasi konularında gündemde geniş yankı buldu.