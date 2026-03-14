Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak. Kulüp açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı, ardından atletik koşu çalışmaları yapıldı ve son olarak duran top organizasyonları ile tamamlandı. Maç öncesi Sivasspor oyuncuları kulüp tesislerinde kampa girerek karşılaşma saatini beklemeye başladı.

Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor arasındaki mücadele, yarın saat 13.30’da BG Grup 4 Eylül Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.