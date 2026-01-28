Şampiyonlar Ligi’nde lig etabı bugün oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Galatasaray, turnuvanın son haftasında saat 23.00’te deplasmanda Manchester City’nin konuğu olacak.

Fenerbahçe, FCSB ile oynayacağı maç öncesinde gün boyu hazırlık yapacak. Sarı-lacivertliler 12.30’da son antrenmanını gerçekleştirecek. 15.00’te FCSB Teknik Direktörü Elias Charalambous ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. 15.30’da Rumen ekibi son çalışmasını yapacak. 18.45’te ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve bir futbolcu basın mensuplarının karşısına çıkacak.

Beşiktaş, Tammy Abraham transferi kapsamında kadrosuna kattığı Yasin Özcan’ı İstanbul’a getirdi. Genç futbolcu dün akşam kente gelirken, bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Trabzonspor, saat 13.00’te Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Çaykur Rizespor’da gün erken başlıyor. 11.00’de Altin Zeqiri basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak. 11.20’de Teknik Direktör Recep Uçar konuşacak. 11.30’da ise mavi-yeşilliler, RAMS Başakşehir FK maçı hazırlıklarına devam edecek.

Alt liglerde 2’nci Lig Kırmızı ve Beyaz Grup’ta haftanın maçları oynanacak.

Basketbol ve voleybolda temsilcilerimiz Avrupa sahnesinde olacak.

Basketbolda EuroCup’ta saat 19.00’da Bahçeşehir Koleji, Aris ile karşılaşacak. Kadınlar EuroLeague’de ise 20.00’de Fenerbahçe Opet, Casademont Zaragoza ile mücadele edecek.

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi’nde 20.00’de Ziraat Bankkart, ACH Volley Ljubljana ile oynayacak. CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 21.00’de OK Zeleznicar Lajkovac – Eczacıbaşı Dynavit, 22.30’da ise Volero Le Cannet – VakıfBank maçları var.

CEV Erkekler Volleyball Cup’ta 19.00’da Fenerbahçe Medicana – Ok Alpacem Kanal, 22.30’da Greenyard Maaseik – On Hotels Alanya Bld. karşılaşmaları oynanacak.

Erkekler Challenge Cup’ta ise 17.00’de Altekma, Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Günün öne çıkan özel haberlerinde Türk boksör Şükrü Altay, “Türk bayrağını gururla dalgalandırıyordum” diyerek boksun çok güzel bir spor olduğunu ve bütün gençlere sahip çıkmak istediğini söyledi. Altay ayrıca Türkiye’nin en büyük organizasyonunu yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bir diğer anlamlı etkinlikte ise down sendromlu basketbolcular, farkındalık oluşturmak için parkeye çıktı. Kulüp Başkanı Kotan, “Bu çocuklara hizmet etmek boynumun borcu” derken, takım kaptanı Gökhan Kotan da down sendromlu bireylerin spor yapmasını herkese tavsiye etti.