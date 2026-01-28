Transfer yasağını kaldırarak hareketli günler geçiren Hatayspor, daha önce Muhammed Gönülaçar, Birhan Vatansever ve Seyit Gazanfer’i renklerine bağlamıştı. Akdeniz temsilcisi, son olarak Ganalı orta saha Sharif Osman ile Rus orta saha Rakhim Chaadaev ile anlaşmaya vararak orta sahasını güçlendirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Sharif Osman ve Rakhim Chaadaev ile anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcularımıza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz.”

Yeni transferlerle birlikte Hatayspor’un, ligin ikinci yarısında kümede kalma hedefi doğrultusunda daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.