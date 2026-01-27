Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında Manchester City karşısında kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, atacağı golle Avrupa kupalarında Galatasaray’ın en golcü yabancı oyuncusu olma unvanını elde edebilir.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8’inci ve son haftasında yarın deplasmanda İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Etihad Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

Gözler Victor Osimhen’de Olacak

Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekipte tüm dikkatler Victor Osimhen üzerinde toplanmış durumda. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında şu ana kadar 12 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Manchester City karşısında fileleri havalandırması halinde kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en çok gol atan yabancı futbolcu olacak.

Osimhen, bu alanda daha önce Shabani Nonda ve Milan Baros ile zirveyi paylaşırken, atacağı tek golle bu isimleri geride bırakacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Performansı Dikkat Çekiyor

Teknik direktör Okan Buruk’un en önemli hücum silahları arasında yer alan 27 yaşındaki golcü, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde;

Liverpool’a 1

Bodo/Glimt’e 2

Ajax’a 3

olmak üzere toplam 6 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde ise;

Tottenham’a 2

AZ Alkmaar’a 2

Dinamo Kiev’e 1

Ajax’a 1

gol atan Osimhen, Avrupa kupalarında toplam 12 gole ulaştı.

2 Gol Daha Atarsa Gomis’i Geçecek

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 2 gol daha atması durumunda, 51 golü bulunan Bafetimbi Gomis’i geride bırakarak kulüp tarihinde en çok gol atan 4’üncü yabancı futbolcu olacak.

Nijeryalı yıldız, 5 Kasım 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında Ajax’a karşı yaptığı hat-trick ile Wesley Sneijder’i (45) geride bırakmıştı.

Bu Sezon 18 Maçta 13 Gol

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 18 resmi maçta 13 gol kaydetti.

Süper Lig: 7 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi: 6 gol

başarılı performansıyla takımının en skorer isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Manchester City karşısında atacağı gol, Osimhen’i yalnızca maçın değil, Galatasaray tarihinin de merkezine taşıyabilir.