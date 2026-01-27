Gain platformunda yayınlanan “Son Kare” dizisinde Burcu Özberk, kariyerinde alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıktı. Özberk’in hayat verdiği “Sare Komiser” karakteri, dizinin en çok konuşulan unsurlarından biri oldu.

Gain’de yayın hayatına başlayan polisiye türündeki “Son Kare”, etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde Burcu Özberk’in yer aldığı dizinin şu ana kadar iki bölümü izleyiciyle buluşurken, yeni bölümler her cuma Gain platformunda yayınlanıyor.

Yapımcılığını Ceylan Film adına Ali Burak Ceylan’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Aytaç Çiçekoturuyor. Sürükleyici anlatımı ve şaşırtıcı kurgusuyla öne çıkan “Son Kare”, kısa sürede izleyicinin radarına girmeyi başardı.

Dizide “Sare Komiser” karakterine hayat veren Burcu Özberk, bugüne kadar daha çok romantik komedi projelerinde izleyicinin karşısına çıkmıştı. Özberk, bu kez sert, maskülen ve mesafeli bir polis karakteriyle izleyiciyi ters köşeye yatırıyor. Oyuncunun bu farklı performansı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Burcu Özberk’in imajını ve oyunculuk çizgisini dönüştüren “Son Kare”, polisiye dizi severler için sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.