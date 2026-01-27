UEFA Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, 10 puanla 17. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City karşısında alacağı galibiyetle ligi ilk 16 içinde bitirerek play-off turunda seri başı olmayı hedefliyor.

Galatasaray, uzun bir aradan sonra tam kadro sahaya çıkacak. Wilfried Singo, yaklaşık iki ay sonra yeniden forma giyecek. Arda Ünyay da sakatlığının ardından kadroda yer alacak. Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina ise sarı kart sınırında bulunuyor. Öte yandan Noa Lang ve Yaser Asprilla statü gereği bu maçta oynayamayacak.

Victor Osimhen’den Rekor Gol Hedefi

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yarınki maçta gol atması durumunda Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla en fazla gol atan futbolcu olacak. 26 yaşındaki santrfor, 12 Avrupa kupası maçında 12 gol kaydetti ve Milan Baros ile Shabani Nonda ile birlikte zirvede bulunuyor.

Eski Takımlara Karşı İlkay ve Sane

Galatasaray’ın yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, Manchester City formasıyla önemli başarılar elde ettikleri eski takımlarına karşı mücadele edecek. İlkay, City’de 8 sezon geçirdi ve birçok şampiyonluk yaşadı. Sane ise 4 sezon İngiliz ekibinde oynadı ve çiftler kupa zaferi kazandı.

Manchester City’de Eksikler ve Form Durumu

Ev sahibi Manchester City’de Rodri, Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho, çeşitli sakatlık ve kart cezaları nedeniyle Galatasaray karşısında sahada olmayacak. Marc Guehi ve Antoine Semenyo da statü gereği forma giyemeyecek.

İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi normal sezonunu ilk 8’de bitirerek direkt son 16’ya yükselmek istiyor. Ancak son dönemde formsuz görüntüleri dikkat çekiyor. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildiler. Erling Haaland 2026’da 8 resmi maçta sadece 1 gol atabilirken, Phil Foden ise son 1,5 aylık süreçte golle buluşamadı.

Maç Önemi

Galatasaray: İlk 16’ya girerse play-off’ta seri başı olacak, Avrupa’daki avantajını artıracak. Gençlerbirliği, yarın Antalyaspor'a konuk olacak İçeriği Görüntüle

Manchester City: Galibiyetle ilk 8’i garantilemek istiyor, ancak averaj nedeniyle risk devam ediyor.

Maç Detayları:

Tarih: 28 Ocak 2026

Saat: TSİ 23.00

Yer: Etihad Stadı, Manchester

Yayın: TRT 1 & Tabii