Yenimahalle Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 7’nci Tiyatro Festivali, “Mutlu Aile Tablosu” adlı oyunla sanatseverleri bir araya getirdi. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda sahnelenen oyuna yüzlerce tiyatro tutkunu yoğun ilgi gösterdi.

Güçlü Kadro, Etkileyici Performans

Duru Tiyatro tarafından sahneye taşınan, Sam Bobrick ve Joey Bobrick’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kınay’ın üstlendiği komedi türündeki oyunda; Pınar Altuğ Atacan, Emre Kınay, Derin Bülbül, Yarkın Ünsal ve Taner Ergör sergiledikleri performanslarla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Salonun dakikalar öncesinden dolduğu gecede, seyirciler oyunu ilgiyle takip etti. Gösterimi Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcıları Ferudun Güngör ve Naki Demir de izledi.

Sıradan Hayattan Sahneye Taşınan Mizah

Oyun, 50’li yaşlarında iki çocuk sahibi Elaine ve Ken çiftinin, monotonlaşan evliliklerini renklendirmek için aldıkları karar sonrası yaşanan beklenmedik gelişmeleri esprili ve akıcı bir dille sahneye taşıyor. Günlük hayatın içinden kesitler sunan hikâye, izleyicinin kendinden izler bulmasını sağladı.

Başkan Yaşar: “Cumhuriyet Değerlerini Sanatla Yaşatıyoruz”

Oyunun ardından sahneye çıkarak oyunculara çiçek takdim eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tiyatro festivalinin aralıksız devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:“Yenimahalle Belediyesi olarak kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı sürdürüyoruz. Ara tatilde çocuklarımız için düzenlenen tiyatro oyunlarımız da her gün seyirciyle buluşuyor. Biz Cumhuriyet’in ilçesiyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata, sanatçıya ve eğitime verdiği değeri yaşatmaya kararlıyız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk.”

Emre Kınay’dan Başkan Yaşar’a Teşekkür

Oyuncu Emre Kınay ise tiyatroya verilen destekten dolayı Başkan Yaşar’a teşekkür ederek, “Bugün hâlâ tiyatro yapabiliyorsak, bunu laik, çağdaş, demokrat ve Atatürk’ün izinden yürüyen Cumhuriyet sevdalıları sayesinde başarabiliyoruz” dedi.