ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı 14 Şubat tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 13.45’te başlayacak.
Adayların, güvenlik ve kimlik kontrolü işlemleri nedeniyle saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.
BAŞVURULAR 5 ŞUBAT’A KADAR
Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 5 Şubat tarihine kadar ÖSYM’nin sanal ödeme sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuru işlemleri, sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak.
KONTENJAN SINIRLAMASI VAR
e-Sınav uygulama binalarının kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle aday sayısı illere göre kontenjanla belirlendi. Buna göre sınav kontenjanları;
-
Ankara: 4 bin 376
-
İstanbul: 455
-
İzmir: 120
-
Adana: 316
olarak açıklandı.
ÜCRET ÖDEME SIRASI BELİRLEYİCİ OLACAK
Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Belirlenen kontenjanların dolması halinde, sistem yeni ödeme yapılmasına izin vermeyecek.