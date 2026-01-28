ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/2 İngilizce sınavı 14 Şubat tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav, saat 13.45’te başlayacak.

Adayların, güvenlik ve kimlik kontrolü işlemleri nedeniyle saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı hatırlatıldı.

BAŞVURULAR 5 ŞUBAT’A KADAR

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 5 Şubat tarihine kadar ÖSYM’nin sanal ödeme sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuru işlemleri, sınav ücretinin yatırılmasıyla tamamlanacak.

KONTENJAN SINIRLAMASI VAR

e-Sınav uygulama binalarının kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle aday sayısı illere göre kontenjanla belirlendi. Buna göre sınav kontenjanları;

Ankara: 4 bin 376

İstanbul: 455

İzmir: 120

Adana: 316

olarak açıklandı.

ÜCRET ÖDEME SIRASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Belirlenen kontenjanların dolması halinde, sistem yeni ödeme yapılmasına izin vermeyecek.