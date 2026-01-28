Başkent Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen “Gençlerin Gündemi: Söz Gençlikte, Başkan Yanında!” etkinliği, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılımıyla Kocatepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Gençlerle doğrudan temas kurmayı amaçlayan buluşmada, Ankara’nın bugünü ve geleceğine ilişkin başlıklar ele alınırken; gençler sorularını, görüşlerini ve önerilerini doğrudan Mansur Yavaş’a iletme imkânı buluyor.

Etkinlik öncesinde Sonsöz’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle bir araya gelmenin önemine dikkat çekerek, “Onların aklına ihtiyacımız var. Gençleri dinleyeceğiz ve birlikte karar vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kamera; Okan Apan