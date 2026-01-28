Trump açıklamasında, büyük bir gücün coşku ve amaçla hızla İran’a doğru hareket ettiğini ifade etti. Bu gücün, uçak gemisi Abraham Lincoln önderliğinde ilerlediğini söyleyen Trump, söz konusu filonun Venezuela’ya gönderilenden daha büyük olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı, donanmanın gerektiği takdirde hız ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir olduğunu belirtti. Trump, tıpkı Venezuela örneğinde olduğu gibi, bu gücün de görevine hazır olduğunu dile getirdi.

“Anlaşma Yapın, Nükleer Silah Olmasın” Çağrısı

Trump, İran’a bir kez daha müzakere çağrısında bulunarak, nükleer silah içermeyen, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma yapılması gerektiğini söyledi. Açıklamasında, “Zaman daralıyor, zaman gerçekten çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Daha önce de İran’a anlaşma çağrısı yaptığını hatırlatan Trump, bu çağrıya karşılık verilmediğini belirtti. Bunun sonucunda “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” olarak adlandırdığı saldırının gerçekleştiğini ifade eden Trump, bu saldırının İran için büyük bir yıkım olduğunu savundu.

“Bir Sonraki Saldırı Çok Daha Kötü Olacak”

Trump, açıklamasının sonunda sert uyarılarda bulunarak, bir sonraki saldırının çok daha kötü olacağını söyledi. İran’a seslenen ABD Başkanı, bu tür bir durumun tekrar yaşanmaması için anlaşma yapılması gerektiğini vurguladı.

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği yönünde değerlendirilirken, bölgede yaşanabilecek gelişmeler yakından takip ediliyor.