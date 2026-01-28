Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in kolluk ve savcılık aşamalarında verdiği ifadelere geniş yer verildi. Dosyada dördüncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek, eşi Mustafa Gökhan Böcek’in belediye ile iş yapan kişi ve firmalarla olan ilişkileri ile bu bağlantılardan kaynaklandığı iddia edilen para trafiğine ilişkin ayrıntılı beyanda bulundu.

SGK KAYITLARI VE ŞİRKET BAĞLANTILARI

İddianamede, Zuhal Böcek’in 2021-2022 yıllarında Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya İnsan Kaynakları A.Ş.’de sosyal medya uzmanı olarak, 2023-2025 yılları arasında ise özel bir inşaat firmasında sekreter olarak çalıştığı belirtildi. Ağustos 2025 itibarıyla bir şirkette ortaklık kaydı bulunduğu, ayrıca tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren bir şirkette müdürlük yaptığı tespit edildi.

MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

MASAK tarafından incelenen finansal kayıtlara göre, Zuhal Böcek’in hesabına belediye iştiraki şirketten 2021-2023 yılları arasında 23 işlemde toplam 134 bin 418 lira, hakkında rüşvet suçundan ek takipsizlik kararı verilen bir inşaat şirketinden ise 2023-2025 döneminde 26 işlemde 736 bin 723 lira para girişi olduğu kaydedildi. Açıklamalarda ödemelerin “maaş” olarak gösterildiği ve toplam tutarın 871 bin lirayı aştığı belirtildi.

ŞÜPHELİ 1 LİRALIK PARA GÖNDERİMLERİ

İddianamede, 31 Mayıs ve 1 Haziran 2025 tarihlerinde Zuhal Böcek ile eşi arasında 21 adet 1 lira ve 1 adet 10 liralık transfer yapıldığı, işlem açıklamalarının mesaj niteliğinde olduğu ve bu para hareketlerinin dikkat çekici bulunduğu vurgulandı.

10,7 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, “irtikap” suçundan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 499 bin liranın vadeli hesapta tutulduğu, faiz getirisiyle birlikte tutarın 10 milyon 748 bin liraya ulaştığı bildirildi. Bu paraya, 16 Ocak 2026’da suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamında el konulduğu ve kararın Sulh Ceza Hakimliği’nce onandığı kaydedildi.

LÜKS SAAT, MÜCEVHER VE UYUŞTURUCU TESPİT

Zuhal Böcek’in üzerinde ele geçirilen lüks bir kol saatinin 11 bin 550 avro bedelle nakit alındığı, ancak banka kayıtlarında bu tutara karşılık gelen nakit çekim bulunmadığı belirtildi. Ayrıca 228 bin lirayı aşan değerde mücevher tespiti yapıldığı ifade edildi. Alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucuya rastlanmazken, kıl örneğinde kokain maddesinin saptandığı ve bu nedenle ayrı bir soruşturma açıldığı kaydedildi.

EVLİLİK SÖZLEŞMESİ VE MİLYON DOLARLIK SENETLER

İddianamede, Zuhal Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek arasında Nisan 2025’te imzalanan evlilik sözleşmesine de yer verildi. Sözleşmede mal ayrılığı, boşanma halinde aylık 10 bin dolar nafaka ve 2 ila 4 milyon dolar arasında tazminat şartları bulunduğu, bu bedeller için 4 adet 1 milyon dolarlık senet düzenlendiği aktarıldı.

DİJİTAL DELİLLER VE MESAJ İÇERİKLERİ

Zuhal Böcek’e ait dijital materyallerde; isimsiz notlar, WhatsApp yazışmaları, banka dekontu görüntüleri ve kısa video kayıtlarının bulunduğu belirtildi. Notlarda “siyasi isimlerle temas kurulmasın” ve “tek muhatap avukatlar olsun” gibi ifadelerin yer aldığı, bazı mesajlarda ise yönlendirme iddialarının bulunduğu kaydedildi.

“75 MİLYONU AÇIKLA” MESAJI DOSYADA

İddianamede yer alan WhatsApp yazışmalarında Zuhal Böcek’in, eşine yönelik “Zeynep’e akladığın 75 milyonu açıkla” ve “belediye araçlarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar” ifadelerini kullandığı belirtildi. Gökhan Böcek’in ise mesajlarda soruşturma dosyasına ilişkin değerlendirmeler yaptığı aktarıldı.

SAVCILIK: BEYANLAR ÇELİŞKİLİ

Savcılık, Zuhal Böcek’in ifadelerinin dijital delillerle örtüşmediği ve mal varlığının rüşvet gelirleriyle bağlantılı olduğu kanaatine vararak tutuklama talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, 1 Ağustos 2025’te tutuklama kararı verdi. Böcek, daha sonra verdiği ek ifadede kandırıldığını öne sürdü ve süreçlere dahil olmadığını savundu.