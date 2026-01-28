Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) paylaşımlarına göre, ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve yetersiz zam tekliflerine karşı birçok bölgede depo işçileri iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Türkiye’nin farklı illerindeki depolarda süren eylemler devam ederken, Ankara’daki bazı depolarla ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Sendikanın açıklamalarına göre, Ankara’nın Gölbaşı ve Sincan ilçelerindeki depolarda çalışan işçilerin, depo amirleri tarafından tehdit edildikleri ve bu nedenle iş bırakma eylemine katılamadıkları öne sürüldü. İddiaya göre işçiler, işten çıkarılma ve baskı korkusu nedeniyle direnişe dahil olamadı.

Yaşananların ardından eyleme katılan diğer depolardaki işçiler, Sincan ve Gölbaşı depolarında çalışan emekçiler için dayanışma çağrısı yaptı. Yapılan çağrılarda, bu iki depodaki işçilerin de direnişe katılmasının mücadelenin büyümesi açısından önemli olduğu vurgulandı.

İş bırakma eylemlerinin, talepler karşılanana kadar birçok bölgede devam edeceği ifade edilirken, gözler Ankara’daki depolarda yaşanacak gelişmelere çevrildi.