Şikayetvar, bazı basın yayın organları ve dijital platformlarda yer alan veri ihlali iddialarına ilişkin kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Şirket, söz konusu olayın platformun genel altyapısı veya veri tabanı kaynaklı bir siber saldırı olmadığını duyurdu.

Şikayetvar İletişim Ekibi tarafından yapılan açıklamada, 2 Mart 2026 tarihinde gündeme gelen iddiaların incelendiği ve olayın platform sistemleri dışında yaşanan bir güvenlik zafiyetinden kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, platformda faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriye ait kullanıcı adı ve parola bilgilerinin, Şikayetvar sistemleri dışında yaşanan bir güvenlik açığı nedeniyle kötü niyetli kişilerin eline geçtiği ifade edildi.

Yetkililer, bu durumun yalnızca ilgili hesap üzerinden erişilebilen sınırlı sayıdaki kullanıcı verisinin yetkisiz erişime maruz kalmasına neden olduğunu vurguladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2 Mart 2026 tarihinde gündeme gelen iddiaların incelenmesi sonucunda, olayın platformumuzun genel altyapısı, veri tabanı veya güvenlik sistemlerinden kaynaklanan bir siber saldırı olmadığı anlaşılmıştır. Kurumsal bir müşterimize ait kullanıcı adı ve parola bilgilerinin, tamamen sistemlerimiz dışındaki bir güvenlik zafiyeti sonucu kötü niyetli kişilerin eline geçtiği tespit edilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla veri sızıntısının Şikayetvar sistemleriyle doğrudan bağlantılı olmadığı vurgulanarak, platformun güvenlik altyapısında herhangi bir ihlal bulunmadığı ifade edildi.