İslam dünyasında büyük önem taşıyan Berat Kandili, 2026 yılında 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek. Hicri takvime göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece olarak kabul edilen Berat Kandili, af, mağfiret ve manevi arınma gecesi olarak biliniyor.

“Berat” kelimesi; temize çıkma, kurtuluş ve bağışlanma anlamlarına gelir. Bu mübarek gecede, kulların günahlarının affedileceğine, duaların kabul edileceğine ve kaderle ilgili hükümlerin tecelli edeceğine inanılır.

Berat Kandili’nin Önemi ve Fazileti

Berat Kandili; tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı, Allah’ın rahmetinin bolca tecelli ettiği müstesna geceler arasında yer alır. Müslümanlar bu geceyi; geçmişin muhasebesini yapmak, günahlardan arınmak ve gelecek için hayır dileklerinde bulunmak amacıyla değerlendirir.

Bu gecede yapılan ibadetlerin sevabının kat kat arttığına inanılırken, kalpten edilen duaların da karşılıksız kalmayacağı kabul edilir.

Berat Kandili’nde Yapılması Tavsiye Edilen İbadetler

Dua ve Tövbe:

Berat Kandili, samimi bir kalple yapılan dua ve tövbelerin en makbul olduğu gecelerden biridir. Günahlardan arınmak ve Allah’tan af dilemek öncelikli ibadetler arasında yer alır.

Kur’an-ı Kerim Okumak:

Bu mübarek gecede Kur’an-ı Kerim tilaveti, manevi huzuru artıran en önemli ibadetlerden biridir. Ayetler üzerinde tefekkür edilmesi tavsiye edilir.

Nafile Namaz Kılmak:

Berat Kandili’nde nafile namazlar kılmak, gecenin faziletlerinden istifade etmek isteyenler için önemli bir ibadettir.

Zikir ve Tesbih:

Allah’ı anmak, tesbih çekmek ve salavat getirmek, bu gecenin ruhuna uygun ibadetler arasında yer alır.

Sadaka Vermek:

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, sadaka vermek ve gönül almak, Berat Kandili’nin maneviyatını güçlendiren amellerdendir.

Oruç Tutmak:

Berat Kandili’ni takip eden 3 Şubat 2026 Salı günü oruç tutmak, faziletli kabul edilen ibadetler arasında gösterilir.

Berat Kandili Nasıl Değerlendirilmeli?

Bu mübarek gece; kırgınlıkların geride bırakıldığı, kalplerin arındırıldığı ve Allah’a yönelmenin en güçlü şekilde hissedildiği bir zaman dilimi olarak değerlendirilmelidir. Dualarla, ibadetlerle ve hayırla geçirilen Berat Kandili’nin, manevi huzur ve farkındalık kazandırdığına inanılır.