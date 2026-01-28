Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesinde M.C.Ç.’ye ait büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.S., H.T., İ.A., C.A. ve D.Y. isimli şüphelilerin buzağıyı çaldıktan sonra H.N.’ye sattığını tespit etti. Yapılan araştırmada zanlıların çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

NEVŞEHİR VE KAYSERİ’DE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 zanlıyı Nevşehir’de, 3 zanlıyı ise Kayseri’de yakalayarak gözaltına aldı.

TAMAMI TUTUKLANDI, BUZAĞI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Buzağıyı satın aldığı belirlenen H.N. hakkında ise “suç eşyasını satın almak ve kabul etmek” suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen buzağı, sahibine teslim edildi.