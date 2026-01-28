Megastar Tarkan’ın, 19 Ocak’tan bu yana İstanbul’da peş peşe verdiği konserler büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her gecede çok sayıda ünlü ismi ağırlayan konserlerin son durağında, oyuncu Pınar Deniz de yer aldı.

“Ölürüm Sana” Tişörtüyle Konserde

Arabistan’da düzenlenen Joy Awards töreninde yeni imajıyla dikkat çeken Pınar Deniz, dönüşte soluğu Tarkan konserinde aldı. Ünlü oyuncu, konsere “Ölürüm Sana” yazılı tişörtüyle katıldı. Tarkan’ın kariyerinde özel bir yere sahip olan ve müzikseverlerin hafızasında yer edinen bu ikonik şarkıya gönderme yapan tişört, gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

VIP Girişte Kısa Süreli Aksaklık

Ancak Pınar Deniz için konser gecesi küçük bir aksaklıkla başladı. Edinilen bilgilere göre, ünlü oyuncu konser alanının VIP girişinde yaşanan bir sorun nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Müdahale Tarkan Cephesinden Geldi

Yaşanan durumun fark edilmesinin ardından, Tarkan’ın abisinin devreye girdiği ve sorunun kısa sürede çözüldüğü öğrenildi. Gerekli düzenlemenin yapılmasının ardından Pınar Deniz, konser alanına sorunsuz şekilde giriş yaptı.

Megastar Tarkan’ın İstanbul konserleri, hem sahne performansı hem de ünlü konuklarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.