Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile başkent Moskova’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve bölgesel iş birliği ele alındı.

Putin: Suriye ile İlişkilerimiz Derin Kökene Sahip

Görüşmenin başında konuşan Putin, eski Sovyetler Birliği ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin 1944 yılında kurulduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki bağların tarihsel temellere dayandığını vurguladı.

Putin, “Suriye ile ilişkilerin derin kökleri var. Yeni gerçekler doğrultusunda yürüttüğünüz çabalar sayesinde Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor” değerlendirmesinde bulundu.

İkili Ticarette Artış

Şara ile geçen yıl da görüştüklerini hatırlatan Putin, bu görüşmenin ardından iki ülke ilişkilerinde önemli ilerleme sağlandığını belirtti. Putin, ikili ticaret hacminde yüzde 4’lük artış yaşandığını ifade ederek, bu artışın beklentilerin altında olsa da dikkat çekici bir gelişme olduğunu söyledi.

Rus lider, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, her alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Rus Şirketleri Yeniden İnşa Sürecine Hazır

Putin, Rus ve Suriye kurumlarının temaslarını sürdürdüğünü, Rus hükümetinden bir heyetin Suriye’yi ziyaret ederek verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus şirketlerinin, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde yer almaya hazır olduğunu dile getiren Putin, bu konuda iş birliğinin genişletilebileceğini ifade etti.

Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Putin, Şara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik girişimlerini takdir ettiklerini belirterek, Rusya’nın bu süreci her zaman desteklediğini söyledi.

Fırat bölgesinin entegrasyonunun önemli bir adım olduğunu vurgulayan Putin, bunun Suriye’nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkı sunacağını ifade etti.

Şara: En Büyük Sorun Toprakların Birleştirilmesi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise Rusya’yı ikinci kez ziyaret ettiğini belirterek, Moskova’ya gelişinde tarihi hatırlatan görüntülerle karşılaştığını söyledi. Şara, Rus halkının geçmişte gösterdiği direncin ve koşulların tarihsel önemine dikkat çekti.

İki ülke arasında bugüne kadar 13 heyet ziyareti gerçekleştirildiğini belirten Şara, görüşmenin verimli geçmesini beklediğini ifade etti.

“Rusya Bölgesel İstikrar İçin Önemli Rol Oynuyor”

Suriye’nin son bir yılda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Şara, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırıldığınıhatırlattı.

Şara, “En büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesidir. Rusya, Suriye’de ve bölgede durumun iyileşmesi sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bölgemiz istikrara son derece ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.