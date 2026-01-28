Arabesk müzik sanatçısı Hakan Taşıyan, sabah saatlerinde kalp krizi şüphesi ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Taşıyan, önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakım servisine alındı.

Hakan Taşıyan’ın Sağlık Durumu Nasıl?

Hastanenin Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Balcı, yapılan klinik ve laboratuvar değerlendirmelerinin ardından Hakan Taşıyan’ın kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edildiğini belirtti.

Prof. Dr. Balcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hakan Taşıyan, hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kardiyolojik olarak düşük riskli bulunmuştur. Önlem amaçlı koroner yoğun bakımda izlenmektedir.”

Nakil Geçmişi Nedeniyle Multidisipliner Takip

Açıklamada, Hakan Taşıyan’ın karaciğer ve böbrek nakli öyküsünün bulunduğu da vurgulandı. Bu nedenle sanatçının sağlık sürecinin multidisipliner bir yaklaşımla takip edildiği belirtildi.

Balcı, böbrek fonksiyon testlerinde geçici bir yükselme tespit edildiğini, ancak durumun yakından ve titizlikle kontrol altında tutulduğunu ifade etti.

Yakın Zamanda Taburcu Edilebilir

Yetkililerden gelen bilgilere göre Hakan Taşıyan’ın:

Genel sağlık durumu iyi

Hayati bulguları stabil

Tedavi süreci kontrollü şekilde devam ediyor

Prof. Dr. Balcı, sanatçının yakın bir süreç içerisinde taburcu edilmesinin beklendiğini söyledi.