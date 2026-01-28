Özgür Çift’in koleksiyonunda sadece kanlı bale pabuçları değil; Winehouse’un 2008 Brit Awards performansında giydiği kırmızı ekoseli korse, anaokulu yıllarına ait ilk imzalı otoportre çizimi ve sahnede kullandığı ana mikrofonu da bulunuyor. Toplamda sanatçının özel eşyalarından 100’ün üzerinde parça, Çift’in arşivinde yer alıyor.

Çift, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bale pabuçlarını 2023’te Los Angeles’taki müzayededen aldığını ve başlangıçta sıradan bir koleksiyon parçası olarak düşündüğünü belirtti. Ancak araştırmalar sonucunda, 2007 yılında eşi Blake Fielder-Civil ile yaşadığı tartışmanın ardından objektiflere yansıyan ve dünya basınında geniş yankı uyandıran karelerdeki pabuçlarla birebir örtüştüğünü tespit ettiğini söyledi.

Bu tespit, parçanın taşıdığı tarihsel değeri ve koleksiyon dünyasındaki önemini daha da artırdı. Son dönemde dava süreciyle ilgili haberlerin yeniden gündeme gelmesiyle uluslararası koleksiyonerlerden gelen teklifler yarım milyon sterline kadar yükseldi. Çift, pabuçları ticari amaçla satmayı düşünmediğini, önceliğinin Amy Winehouse hayranlarıyla sergiler aracılığıyla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Koleksiyonun en özel parçalarından biri ise, sanatçının sahnede kullandığı ana mikrofon. Çift, “Amy Winehouse, sahnede sesi ve mikrofonuyla devleşen bir sanatçıydı. Son performansına kadar aynı mikrofonu kullandı” dedi.

Özgür Çift’in koleksiyonu, Amy Winehouse’un hayatındaki önemli dönemeçleri ve kariyerinin izlerini yansıtıyor: çocukluk eserlerinden sahne kostümlerine, ikonik pabuçlardan son konser mikrofonuna kadar. Bu seçki, sanatçının 27 yıllık yaşamını objeler aracılığıyla anlatan benzersiz bir küratöryel koleksiyon olarak öne çıkıyor.