Trump, “Bugün, Suriye ile muazzam bir sorunu çözdük, birçok hayat kurtarıldı” ifadelerini kullanırken, Rubio’nun bu süreçte harika bir iş çıkardığını belirtti. Ancak Başkan, çözümü sağladıkları konuya ilişkin detay paylaşmadı.

Öte yandan Trump, dün yaptığı açıklamada, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile “çok iyi” bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurmuş ve “Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalar, ABD-Suriye ilişkilerinde son dönemde yaşanan kritik gelişmelerle ilgili merakları artırdı.