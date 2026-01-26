Prime time 20+ABC1 listesi ve TİAK verilerine göre, TRT 1’in sezona damga vuran yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, artış trendini sürdürerek 15,65 reytingle bir haftalık aranın ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken Taşacak Bu Deniz, 15,65 reytingle zirvedeki yerini korurken; Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, iki puanı aşan düşüşe rağmen 13,55 reytingle haftayı ikinci sırada tamamladı.

ATV’nin Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı yeni dizisi A.B.İ. ise ikinci bölümünde yarım puanı aşan artışla 10,57 reytinge ulaşarak listede üçüncü sıraya yerleşti.