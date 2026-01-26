Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 184,61 puan artarak günü yükselişle tamamlarken, toplam işlem hacmi 192,4 milyar lira oldu. Endeks, gün içinde 13.182,05 puanı görerek rekor tazeledi ve kapanışı da rekor seviyeden yaptı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,12 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 1,71 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararı ile ABD’li teknoloji devlerinin hafta boyunca açıklayacağı bilançolar yer alıyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentilerinegöre, ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi;

Piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20’ye , Borsa haftaya düşük puandan başladı İçeriği Görüntüle

Reel sektör için 1,90 puan düşüşle yüzde 32,90’a gerilerken,

Hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08’e yükseldi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında Japonya’da yıllık makine siparişleri, Avro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması, ABD’de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puan direnç, 13.100 ve 13.000 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.