Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı bir çocuk etkinlik merkezinde çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Görüntülerin incelendiğini belirten Özel, “Görüntülere göre hiçbir temas yok. Buna rağmen İBB soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor” dedi.

Özel, CHP Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti. Yaklaşık 3,5 saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özel, toplantının ana gündem maddelerinden birinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu söyledi.

Uyuşturucu operasyonları üzerinden yapılan bazı uygulamaları eleştiren Özel, “Bu sorun, birkaç torbacının yakalanmasıyla ya da ünlü isimlerin teste götürülmesiyle çözülemez. Operasyon sayısının artması, sorunun büyüdüğünün göstergesidir” ifadelerini kullandı. Özel, ilk uyuşturucu kullanım yaşının 19’dan 16’ya düştüğünü, tedavi başvuruları ve uyuşturucu kaynaklı ölümlerin ise iki kat arttığını vurguladı.

“Kreşte 35 Kamera Var, Kör Nokta Yok”

Eyüpsultan’da İBB’ye bağlı çocuk etkinlik merkezine ilişkin iddialara da değinen Özel, olayın öğretmenin çocuğun vücudundaki bir morluğu fark etmesiyle ortaya çıktığını anlattı. Durumun aileye bildirildiğini ve tutanak altına alındığını belirten Özel, “Kreşte 35 kamera var ve kör nokta yok. Görüntüler incelendi, öğretmenin çocuğa teması yok” dedi.

İBB’nin buna rağmen soruşturmayı sürdürdüğünü ifade eden Özel, “Varsa bir istismar yapan, onun canına okuyalım. Ama kamera kayıtları iddiaları doğrulamıyor” diye konuştu.

“Genç Kiracı Yasası’nı Çıkaracağız”

Gençlerin barınma ve geçim sorunlarına da değinen CHP lideri Özel, iktidara geldiklerinde gençlere yönelik yeni sosyal düzenlemeler hayata geçireceklerini söyledi. Özel, “25 yaş altı gençleri koruyan özel bir ‘Genç Kiracı Yasası’ çıkaracağız, kira destek fonu kuracağız” dedi.

Ayrıca Cumhuriyet Yurtları’nın bir yıl içinde tamamlanacağını, eğitim kredilerinin artırılacağını ve geri ödemesiz bursların kapsamının genişletileceğini ifade etti.

“Milletin Devri Başlayacak”

Erken seçim çağrısını yineleyen Özel, “Yüzde 60’ı aşan erken seçim talebi için mücadele ediyoruz. Milletin devri başlayacak” dedi. Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinen Özel, “İmamoğlu çıkacak, o seçime girecek ve bu milletin Cumhurbaşkanı olacak” ifadelerini kullandı.