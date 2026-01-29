Bakan Memişoğlu, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Kardeş ve dost ülke Özbekistan'ın Sağlık Bakanı, mevkidaşım Sayın Asilbek Hudayarov'u Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Sağlık alanındaki mevcut iş birliklerimizi değerlendirdik. Önümüzdeki döneme ilişkin çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri için Sayın Asilbek Hudayarov'a ve heyetine teşekkür ediyorum.'

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verildi.