Yılmaz Tunç paylaşımında, hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda yapılan reformlarla insan hakları ve adaletin güçlendiğini söyledi.

“Kimseyi ötekileştirmedik, 86 milyon bir olduk”

Tunç, Türkiye’nin bu süreçte dili, dini, mezhebi veya etnik kökeni ne olursa olsun kimseyi ötekileştirmediğini aktararak, demokrasi ve hukuk alanında önemli değişiklikler yapıldığını belirtti. Darbe anayasasının vesayetçi ruhunu azaltan düzenlemelerle hak arama yollarının daha güçlü hale geldiğini vurguladı.

Gazze vurgusu: “En temel insan hakları yok sayılıyor”

Açıklamasında Gazze ve Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çeken Bakan Tunç, İsrail’in yaşam, güvenlik, mülkiyet, din ve vicdan özgürlüğü gibi en temel hakları ihlal ettiğini söyledi. “Bebeklerin, çocukların ve masum insanların katledilmesine sessiz kalan ülkeler insanlık adına büyük bir utanç içindedir.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, mazlumların sesi olmaya devam edecek”

Türkiye’nin her platformda insan hakları ihlallerine karşı durmaya devam edeceğini belirten Tunç, adalet ve hakkaniyeti savunmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

“Hakların korunduğu bir dünya temenni ediyorum”

Adalet Bakanı Tunç, mesajını tüm insanların haklarına saygı duyulduğu, acıların yaşanmadığı ve çocukların güvenle geleceğe baktığı bir dünya temennisiyle tamamladı.