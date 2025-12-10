Psikolog Murat Abaoğlu, son yıllarda Türkiye’de sokaklardan iş yerlerine, aile ortamlarından sosyal yaşama kadar pek çok alanda hakim olmaya başlayan öfke duygusuna dikkat çekti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Terapi seanslarındaki gözlemlerine de dayanarak ekonomik sıkıntılar, iletişim kopuklukları ve toplumsal belirsizliklerin bireylerde gerilimi artırdığını ifade eden Abaoğlu, “Öfke içimizdeki ateştir; doğru yönlendirilirse yol gösterir.” sözleriyle hem uyarıda bulundu hem de spor ile sanatın bu duyguyu dönüştürmedeki rolünü anlattı. Abaoğlu, öfkeyi tamamen yönetebilmek için yalnızca bireysel çabaların değil, toplumsal destek mekanizmalarının da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“ÖFKE SPOR VE SANATA YÖNELİMİ ARTIRDI”

Abaoğlu, terapi seansları sonrası gözlemlerinden yola çıkarak ekonomik sorunlar, aile içi çatışmalar ve toplumsal belirsizliklerin bireylerde biriken gerilimi artırdığını belirtti. “Öfke dediğimiz şey aslında insanın en doğal duygularından biri. Ancak iyi yönetilmediğinde hem bireysel hem toplumsal düzeyde yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Abaoğlu, özellikle son yıllarda dikkat çeken bir yönelime vurgu yaparak insanların öfkelerini dönüştürmek için spor salonlarına veya sanat atölyelerine yöneldiğini söyledi. “Spor salonlarının çoğalması, resim ve müzik atölyelerine talebin artması aslında toplumun ruh halinin yeni bir yansıması.” dedi.

Sporun öfkenin fiziksel enerjisini sağlıklı bir şekilde dışa vurmayı sağladığını ifade eden Abaoğlu, “Ağırlık kaldırmak, koşmak ya da yoğun egzersiz yapmak beyindeki endorfin salgısını artırarak kişinin ruh halini dengeleyebiliyor.” diye konuştu. Sanatın ise duygusal enerjiyi dönüştürdüğünü belirterek, “Resim yapmak, müzikle uğraşmak ya da yazı yazmak bireyin içsel çatışmalarını dışa vurmasına olanak tanıyor.” ifadelerini kullandı.

“SPOR VE SANAT BAZEN SADECE GEÇİCİ BİR KAÇIŞ OLABİLİR”

Ancak Abaoğlu, spor ve sanatın tek başına öfke sorununu çözmeyeceğini söyleyerek önemli bir uyarıda bulundu: “Spor ya da sanat yalnızca öfkenin geçici olarak kişiden uzak durmasına aracı haline geldiğinde asıl önemli olan ana sorunlar çözülmeden kalabiliyor.”

