2026 Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu adına ilk sözü alan Antalya Milletvekili Cavit Arı, TBMM Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bütçelerine ilişkin yaptığı konuşmada hükümete sert eleştiriler yöneltti.

“HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DÜŞTÜKÇE DIŞ İTİBAR DA ÇÖKÜYOR”

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Konuşmasına, Türkiye’de hukukun üstünlüğünde yaşanan gerilemeye dikkat çekerek başlayan Arı, vize reddi ve randevu krizi nedeniyle gençlerin son 10 yılda 511 milyon euro kaybettiğini belirtti. Milletvekili Arı, “Ülkede yargı bu kadar tartışmalı hâle gelince dış dünya da Türkiye’ye güvenmiyor.” dedi.

İMAMOĞLU DOSYALARI ÜZERİNDEN SERT ELEŞTİRİ: HÂKİMLER SÜRGÜN EDİLİYOR

Arı, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili yürütülen davaları hatırlatarak çeşitli mahkemelerdeki hâkim değişikliklerini tek tek sıraladı: “Bağımsız karar vermeye çalışan hâkimler ya sürülüyor ya da başka görevlere atanıyor. Siz bağımsız hâkim mi arıyorsunuz yoksa talimatla karar verecek hâkim mi?”

Arı’nın örnek verdiği sürgün kararları arasında 59. Asliye Ceza, İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Anadolu 7. Asliye Ceza ve İstanbul BAM 24. Ceza Dairesi de yer aldı.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.