Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaret için “Bu süreç sadece siyasi bir mesele değil, demokrasi ve adalet meselesidir” ifadelerini kullanan Özdağ, kamuoyuna da birlik çağrısı yaptı.

Özdağ, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin kritik bir dönemeçten geçtiğini söyleyerek, “Farklı düşünebiliriz ama demokrasinin temel ilkelerinde buluşmak zorundayız. Silivri’ye hem dayanışma hem de hukuk devletine olan inancımızı göstermek için gidiyoruz” dedi.

CHP kaynakları ise ziyaret programının cezaevi yönetimiyle yapılan planlamaya göre netleşeceğini belirtti. İmamoğlu’nun tutukluluğu sürerken siyasi parti temsilcilerinin cezaevi ziyaretleri kamuoyunda geniş yankı bulmaya devam ediyor.