Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Ankara’da gazete ve İnternet Haber Siteleri’nin (İHS) sahipleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.

BİK GENEL MÜDÜRÜ ABDULKADİR ÇAY, ANKARA’DA GAZETE VE İHS TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, göreve başlattıktan sonra Ankara’da medya temsilcileri ile gerçekleştirdiği ilk toplantından dolayı memnuniyetlerini belirterek sözlerine başladı. Tüm Türkiye çapında yayın yapan gazete ve İnternet Haber Siteleri’nin daha nitelikli ve kaliteli yayın yapmaları hususunda Basın İlan Kurumu olarak her konuda öncülük edeceklerini belirtti.

Bu tarz toplantıları diğer illerde de yapıp medyanın sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek çözüm bulma noktasında birlikte projeler yürüteceklerini ifade eden Genel Müdür Çay, temsilcilerden ve gazetecilerden gelen taleplerin ilgili birimlerce incelenerek mevzuatı revize edeceklerinin de altını çizdi.

ÇAY: “DİJİTAL YAYINCILIĞIN HIZI BİZLERİ DAHA DA İLERİ NOKTAYA TAŞIYACAK”

Toplantıya katılan gazete ve İHS temsilcileri de yaşanılan sorunlar hakkında fikirlerini ifade etti. Genel Müdür’ün tüm katılımcıları dinleyerek yeni dönem için özellikle dijital yayıncılık alanında önemli projeleri hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi. Genel Müdürün pozitif ve umut verici yaklaşımından etkilenen gazete ve İHS temsilcileri toplantıdan ötürü memnuniyetlerini belirttiler.

BİK Ankara Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya; Sonsöz Gazetesi’ni temsilen İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan, www.zafergazetesi.org İHS’yi temsilen İmtiyaz Sahibi Bahar Pehlivan Yedier, Anayurt Gazetesi’ni temsilen İmtiyaz Sahibi İsmet Atar, Ankara Ulus Gazetesi ve www.yeniankara.com.tr İHS’yi temsilen İmtiyaz Sahibi Ali Çetin ve Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Coşkun, Başkent Gazetesi ve www.baskentgazete.com.tr İHS’yi temsilen İmtiyaz Sahibi Fırat Gündoğan, www.ankaranethaber.com İHS’yi temsilen İbrahim Gökdemir, Bayram Polat ve Abdülkadir Ünal, www.ticarihayat.com İHS’yi temsilen İmtiyaz Sahibi Emine Göktürk, Polatlı Postası Gazetesi ve www.polatlipostasi.com İHS’yi temsilen İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, www.elipshaber.com İHS’yi temsilen Genel Koordinatör Muhammed Vefa, www.benguturk.com İHS’yi temsilen İdari ve Mali İşler Müdürü Gülay Özbayram ile www.ankaramasasi.com.tr İHS’yi temsilen İmtiyaz Sahibi Fezai Polat katıldı.

Toplantıda Genel Müdür Abdulkadir Çay’a BİK Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik te eşlik etti. Toplantı hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.