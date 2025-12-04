Üniversite öğrencileri, derslerde arkadaşları adına artık imza atamayacak. Geliştirilen OR kod ile öğrenciler telefonunda kodu okutarak derse katılım sağlayabilecek.

Öğrenciler sınıfa girdikleri anda yoklamaları sisteme düşebilecek olup, hem öğretmenin yoklama yükünü ortadan kaldıracak. Aynı zamanda öğrencilerin birbiri adına imza atma olayının önüne geçilecek.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, her ders için sistem tarafından anlık oluşturulan QR kodlar tamamen o derse özel ve tek kullanımlık bir yapıda üretiliyor. Kodun kısa süre sonra geçersiz hale gelmesini sağlayan bir zamanlayıcı bulunuyor. Böylece öğrencilerin ders dışında ya da belirlenen sürenin haricinde kodu okutarak yoklama işlemi yapmasının önüne geçiliyor.