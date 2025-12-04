Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), eylül ayından bu yana FaceTime’da yaşanan erişim sorunlarına ilişkin açıklama yaptı. Kurum, uygulamanın ülkede çeşitli suçların işlenmesinde kullanıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldığını duyurdu.

Roskomnadzor’un açıklamasında, FaceTime’ın terör faaliyetlerinin organize edilmesi, faillerin iletişime geçirilmesi, ayrıca dolandırıcılık ve benzeri suçların işlenmesi için kullanıldığı belirtildi. Bu nedenle uygulamaya resmen erişim engeli getirildiği ifade edildi.

Öte yandan Rusya’da güvenlik önlemleri kapsamında daha önce WhatsApp ve Telegram aramaları da kısıtlanmıştı. Ülkede kısa süre önce piyasaya sürülen yerli iletişim uygulaması MAX, özellikle kamu kurumlarında hızla kullanılmaya başlanmış durumda.