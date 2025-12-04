Olay, saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp A., temmuz ayındaki kazada oğlunun yaralanmasına neden olan taksi şoförü Melih G.'nin yargılandığı davadan beraat etmesine sinirlenerek, sanığın yine taksi şoförü olan ağabeyi Mustafa G.'yi müşteri gibi aradı ve adres bilgisi verdi. İlçe stadyumunun arkasına gelen taksiye binen Eyüp A., belindeki kurusıkı tabancayı Mustafa G.'ye doğrulttu. Taksi içerisinde ateş eden şüpheli, silahın kabzasıyla da Mustafa G.'yi başına vurarak darbetti. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp A. gözaltına alınırken, yaralı taksi şoförü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANE BAHÇESİNDE TEHDİT ETTİ

Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Eyüp A., "Benim çocuğum köpek yavrusu muydu? Vurdunuz, geçtiniz. Mahkeme beraat verdi. Ben sizi rahat ettirir miyim?" diyerek taksi şoförünü tehdit etti. Eyüp A., polis ekipleri tarafından güçlükle zapt edilerek merkeze götürüldü.

'ARKADAŞIMIZIN OLAYLA ALAKASI YOKTUR'

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İnegöl Taksiciler Kooperatifi Başkanı Mesut Ekren, "5 ay önce yaşanan bir kaza sonucu, şahısın oğlunun yaralanması sebebiyle mahkeme sürecinin sonuçlanması ile beraat kararı almıştır taksici arkadaşımız. Fakat taksiciyi gasbetmeye çalışan, hürriyetinden yoksun bırakmaya çalışan şahıs, özel telefonla çağırarak taksici arkadaşımızı rehin almıştır. Arkadaşımıza silah doğrultarak, kafasına iki sefer silahın kabzasıyla vurarak yaralamıştır. Arkadaşımızın olayla alakası yoktur, kardeşinin yapmış olduğu bir kaza. Emniyetimizin, kolluk güçlerinin bizlerin yanında olmasını bekleriz, desteklerini bekleriz. Bundan sonra bu olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. İnşallah bundan sonra da yaşamayız" dedi. (DHA)