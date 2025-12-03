Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Mesut Halıcı, Türkiye’de engelli bireylere ilişkin verilerin dağınık ve bütüncül olmamasının hem merkezi yönetimi hem de yerel yönetimleri zorladığını belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Ankara’da belediye birimlerinden elde edilen kayıtlarla 137 bini aşkın engelli bireye hizmet verildiğini açıklayan Halıcı, erişilebilirlik, istihdam, özel rehabilitasyon merkezleri, ulaşım ve yeni hizmet modellerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Halıcı, “Türkiye’de yaklaşık 9,5 milyon engelli birey bulunuyor ancak hâlâ erişilebilirlik en temel problemimiz” diyerek, kamu ve özel sektöre sorumluluk hatırlatmasında bulundu.

“ANKARA’DA 137 BİN 17 KİŞİYE HİZMET VERİYORUZ”

Ankara özelinde belediye kayıtlarının önemli bir veri sunduğunu belirten Halıcı, “Talep üzerine ASKİ, EGO ve Engelli Yaşlı Hizmetleri gibi birimlerimiz üzerinden yaptığımız çalışmada Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 137 bin 17 kişiye hizmet verdiğimiz görünüyor.” bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE GENELİNDE 9,5 MİLYON ENGELLİ BİREY

Dünya genelinde engellilik oranının yüzde 10–12 arasında kabul edildiğini hatırlatan Halıcı, “Türkiye’de yaklaşık yüzde 12,29 oranında engelli olduğu düşünülüyor. Bu da yaklaşık 9,5 milyon kişiye tekabül ediyor” ifadesini kullandı.

