ASFAT tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda inşa edilen TCG Akhisar korvetinin Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na başarıyla teslim edildiği bildirildi.

Bu satışın, Türkiye’nin savunma ihracatı açısından “önemli bir kilometre taşı” olduğu vurgulandı. Açıklamada, hem Türkiye ile Romanya arasındaki askeri iş birliğinin güçlendiği hem de Türk savunma sanayisinin uluslararası güvenilirlik, kalite ve teknoloji seviyesinin bir kez daha kanıtlandığı ifade edildi.

‘Bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak’

TCG Akhisar’ın Romanya envanterine katılmasının, Karadeniz’de deniz güvenliğine önemli katkı sunacağı belirtilirken, geminin Romanya Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon hedeflerine de güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.