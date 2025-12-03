MKE Ankaragücü yönetimi, Kulüp Başkanı Nuri Muhammet Yaman öncülüğünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret bilgisi kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kulüp Başkanımız Sayın Nuri Muhammet Yaman, Başkan ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi genel merkezde makamında ziyaret etmiştir.



Ziyarette, kulübümüzün mevcut durumu, projelerimiz ve geleceğe yönelik… pic.twitter.com/PfADbKBVIJ — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 3, 2025

Görüşmede, kulübün mevcut durumu, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin planlamalar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

MKE Ankaragücü, yapılan ziyaret sonrasında sosyal medya üzerinden Devlet Bahçeli’ye teşekkür mesajı paylaşarak, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.