MKE Ankaragücü yönetimi, Kulüp Başkanı Nuri Muhammet Yaman öncülüğünde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret bilgisi kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüşmede, kulübün mevcut durumu, yürütülen projeler ve gelecek döneme ilişkin planlamalar üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

MKE Ankaragücü, yapılan ziyaret sonrasında sosyal medya üzerinden Devlet Bahçeli’ye teşekkür mesajı paylaşarak, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem