Aralık Ayı Primleri ve Büyük Şehir Farkları

Her ay düzenli olarak güncellenen trafik sigortası azami prim tutarları, Sigorta Bilgi Merkezi tarafından açıklandı. Aralık ayında primlere ortalama %1 oranında bir artış yansıtıldı. Bu güncellemeler, sürücülerin hasar geçmişlerine göre belirlenen trafik sigortası basamaklarına göre yeni poliçelere yansıtılıyor.

İstanbul'da trafiğe çıkmak için gereken en düşük sigorta primi 15.060 TL'den başlıyor.

İstanbul'da hasarsız (8. basamak) bir sürücü 7.530 TL öderken, en riskli (0. basamak) sürücü 45.181 TL ödüyor. Bu, iyi ve kötü sürücü arasında %500'e varan bir fark anlamına geliyor.

Yeni Yılda Değişen Sistem: Sürücü Bazlı Prim

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı'nın açıklamalarına göre, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek en büyük değişiklik, mevcut sistemin iyi sürücüyü cezalandıran, kötü sürücüyü ödüllendiren yapısını ortadan kaldırıyor.

Eski Sistemdeki Sorun:

Mevcut uygulamada, iyi bir sürücü (örneğin 8. basamakta, 7.500 TL prim ödeyen) ikinci bir araç aldığında, bu yeni araç için başlangıç basamağı olan 4. basamaktan (15.000 TL) sigorta yaptırmak zorundaydı. Aynı şekilde, riskli bir sürücü (0. basamakta, 45.000 TL prim ödeyen) de ikinci aracını 4. basamaktan sigortalayarak yüksek prim ödemekten kaçınabiliyordu. Bu durum, riskli sürücünün ödüllendirilmesi olarak görülüyordu.

Yeni Sistemde Ne Değişiyor?

İndirimler Artık Sürücüye Ait: Artık indirim veya sürprim basamağı araca değil, sürücüye atanacak.

İkinci Araçta Basamak Taşınacak: İyi bir sürücü, ikinci bir araç aldığında da indirimli basamağını (8. basamak) taşıyarak daha düşük prim ödeyecek.

Kötü Sürücünün Kaçışı Yok: Riskli bir sürücü, ikinci bir araç aldığında da yüksek sürprimli basamağı (0. basamak) taşıyarak yine yüksek prim ödemek zorunda kalacak.

Bu değişiklikle birlikte Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sistemdeki adaletsizliği gidererek gerçekten hasarsız sürücüyü ödüllendirmeyi hedefliyor.

Yeni Yılda Beklenen Artışlar ve Kasko Fırsatları

Bağcı, trafik sigortası primlerinin aracın değer artışı, tamir maliyetleri ve enflasyon gibi verilere göre her ay hesaplandığını belirtti. Aralık ayında %1'lik mütevazı bir zam yapılsa da, 1 Ocak 2026'da %5 ile %10 arasında ilave bir artış beklentisi bulunuyor.

Önemli Not: Bağcı, şirketler arasındaki rekabet nedeniyle Aralık ayında kasko poliçelerinde önemli fırsatlar olduğunu, hatta son üç yılın en düşük kasko primlerinin görüldüğünü vurguladı. Bu dönemde bazı kasko poliçelerinin trafik sigortasından bile daha ucuza geldiğini belirterek, araç sahiplerini acentelerden teklif almaya çağırdı.