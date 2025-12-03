Sonsöz Gazetesi İmtiyaz sahibi Abdi Pehlivan ile Sonsöz Gazetesi Ankara Tüzel Kişi Temsilcisi, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi Bahar Pehlivan Yedier’in ev sahipliğinde geçen buluşmaya; Ankara Ulus Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve www.yeniankara.net İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Ali Çetin, www.polatlipostası.com İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Aykut Kaya, Gerçek Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Ankara Gazeteciler Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uzun, Başkent Postası Gazetesi ve Cumha Haber Ajansı İmtiyaz Sahibi Seyfi Uzunkök, www.ankaranethaber.com İnternet Haber Sitesi’nin ortaklarından Kanal 5 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Abdülkadir Ünal ve www.medyaankara.com İnternet Haber Sitesi’nin İmtiyaz Sahibi Bayram Polat iştirak etti.

“ANKARA MEDYASI BİRLİK VE BERABERLİKLE ŞAHLANACAK”

Birlikte yenilen öğle yemeğinin ardından Ankara medyasının sorunlarına ilişkin istişarede bulunuldu. Gazetelerin ve İnternet Haber Sitelerinin temsilcileri sektörün mevcut sorunlarını dile getirirken, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyesi olması hasebiyle Bahar Pehlivan Yedier de geçtiğimiz günlerde Basın İlan Kurumu’nda gerçekleştirilen Genel Kurul hakkında bilgi verdi.

Ankara medyasının birlik ve beraberlik sayesinde daha iyi bir yere gelebileceğini ve şaha kalkacağını vurgulayan Yedier, Genel Kurul’da alınan kararlar ile öncelikle yerel medyanın bir nebze de olsa nefes alabileceğini dile getirdi. Yedier, 1 Ocak 2026 tarihi itibari ile alınan kararların Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.