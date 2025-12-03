İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon ve yapay fiyat hareketleri yapıldığı tespit edilen 12 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolleri yapılmış ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişlerdir. Savcılık, şüphelilerin ifade işlemlerine başlamayı bekliyor.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalar tespit edildiğini ve bu yapay yükselişlerin küçük yatırımcıları zarara uğrattığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde 25 kişinin Avrupa Yatırım Holding AŞ. hisselerinde manipülatif eylemlerde bulunduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan ve tutuklu şüpheliler

Cezaevinde tutuklu bulunan şüpheliler: Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat, Sebahattin Azizağaoğlu

Gözaltına alınan şüpheliler: Gökhan Gönül, Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Emrullah Şalk, Akif Koç

6 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İstersen bunun için SEO uyumlu spot ve başlık alternatifleri de hazırlayabilirim.