Oyuncu Burcu Özberk’in 82 yaşındaki dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, Eskişehir’de hayatını kaybetti. Bir süre önce beyin kanaması geçiren Yıldızlar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni detayları

Yıldızlar’ın cenazesi, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi’ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Törene katılan Burcu Özberk, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti ve yakınlarıyla son kez vedalaştı.