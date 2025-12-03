Ankara’nın Nallıhan ilçesinde, renkli jeolojik dokusuyla dikkat çeken Nallıhan Kız Tepesi’nin eteklerinde gerçekleştirilen havuç hasadı, bu yıl geleneksel yöntemlerden modern tekniklere geçilerek makinelerle yapıldı. Eskiden işçiler tarafından elle sökülerek toplanan havuçlar, gelişmiş tarım ekipmanları sayesinde artık daha kısa sürede ve yüksek verimle hasat ediliyor.

Makinenin topraktan çıkardığı havuçlar, çalışanlar tarafından kalite ve boyutlarına göre sınıflandırılarak kasalara ayrılıyor. Bölgenin bereketli topraklarında yürütülen modern hasat çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi ve ortaya etkileyici kareler çıktı.