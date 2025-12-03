Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Mamak ilçesinde sefer yapan 297 hat numaralı EGO otobüsünde bir kadın yolcu aniden bayılarak fenalaştı. Olayı fark eden otobüs şoförü, yolcunun durumunun ciddi olabileceğini düşünerek hiç zaman kaybetmeden güzergâhını değiştirip Ankara Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne yöneldi.

Şoförün hızlı ve sakin müdahalesi sayesinde baygın haldeki kadın kısa sürede hastaneye ulaştırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan kadının sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yolcular, şoförün duyarlı davranışını takdir ederek, olası bir kötü sonun önüne geçildiğini belirtti.

Yetkililerin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.