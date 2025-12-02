Kaza, gece saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Tunahan Yiğit yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde otomobildeki Süper Amatör Lig’de mücadele eden Araban Belediyespor’un kaleci antrenörü Tunahan Yiğit ve yanındaki futbolcu Mehmet Çetinpolat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan araçtaki H.N.N. ve Ü.D. ise ambulansla Araban Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Çetinpolat ve Tunahan Yiğit’in cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.